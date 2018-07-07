Читатели сайта Ukraina.ru уверены в победе сборной России над хорватами

Издание Ukraina.ru предложило своим читателям высказаться, кто имеет больше шансов взять верх и как это случится — в основное время, в дополнительное или в серии пенальти.

Подавляющее большинство, а именно 68,5%, отдали предпочтение сборной России.

41% участников опроса считают, что для этого хватит двух таймов. 12,5% полагают, что все решится в дополнительное время. 15% настаивают на серии одиннадцатиметровых.

От хорватов победы жду 31,4%. Причем, 24,7% думают, что они докажут свое преимущество в основное время. О дополнительном времени размышляют 4,7%. Хорватская команда лучше справится с пенальти по мнению 2,1% респондентов.