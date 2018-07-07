Башкирия вошла в список мест, где проживают более половины ВИЧ-инфицированных Россиян 

Более половины ВИЧ-инфицированных Россиян проживают в 13 областях, краях и республиках России. Башкирия вошла в их число, сообщает Организация Объединенных Наций.
В сообщении отмечается, что 52,2% ВИЧ-инфицированных Россиян проживают в Кемеровской, Свердловской, Новосибирской, Иркутской областях, Москве и Подмосковье, Пермском, Красноярском краях, Челябинской, Самарской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Башкортостан.
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