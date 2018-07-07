Местные потеснили в Москве приезжих

В сегменте элитной аренды московского рынка недвижимости наблюдается оживление спроса. При этом в структуре обращений выросла доля граждан России , к июню показатель достиг 25 процентов. Такие данные содержатся в материалах компании Savills (есть в распоряжении «Дома»).

Прирост числа обращений от потенциальных арендаторов за последние шесть месяцев по сравнению с прошлым годом составил около 22 процентов. Больше всего заявок поступало по поводу элитного жилья в районе Ленинградского проспекта, на Арбате и в районе «Кропоткинской»: совокупно на эти локации пришлось 22 процента спроса.

Средний бюджет спроса, по статистике компании, в первом полугодии составил 230 тысяч рублей за объект в месяц. Самые высокие средние ставки зафиксированы в районе Арбата и «Кропоткинской» (374 тысячи рублей за лот в месяц), в Краснопресненском и Тверском районах (соответственно, 351 и 342 тысячи за лот в месяц).

«В последние шесть месяцев мы отмечаем более высокую долю обращений от наших соотечественников в общей структуре спроса — 25 процентов из числа всех запросов, — отмечается в материалах компании. — Элитными квартирами в центре города преимущество интересуются семейные арендаторы в возрасте от 30 до 35 лет».

Казахстана, Германии, Нидерландов и По статистике Savills, в структуре запросов от граждан других стран заметны доли Франции Англии (14 и пять процентов всех запросов соответственно). По четыре процента приходится на арендаторов из Италии США . Три процента заявок поступает от граждан Южной Кореи

Ранее в 2018 году эксперты компании «БСК-Санкт-Петербург» сообщали, напротив, о росте обращений по поводу элитной аренды со стороны клиентов-иностранцев. За период с ноября 2017-го по апрель 2018-го количество таких заявок, по статистике компании, выросло вдвое.