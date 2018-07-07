Ещё
Местные потеснили в Москве приезжих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Местные потеснили в Москве приезжих 

dom.lenta.ru 7 июля 2018
В сегменте элитной аренды московского рынка недвижимости наблюдается оживление спроса. При этом в структуре обращений выросла доля граждан России, к июню показатель достиг 25 процентов. Такие данные содержатся в материалах компании Savills (есть в распоряжении «Дома»).
Прирост числа обращений от потенциальных арендаторов за последние шесть месяцев по сравнению с прошлым годом составил около 22 процентов. Больше всего заявок поступало по поводу элитного жилья в районе Ленинградского проспекта, на Арбате и в районе «Кропоткинской»: совокупно на эти локации пришлось 22 процента спроса.
Средний бюджет спроса, по статистике компании, в первом полугодии составил 230 тысяч рублей за объект в месяц. Самые высокие средние ставки зафиксированы в районе Арбата и «Кропоткинской» (374 тысячи рублей за лот в месяц), в Краснопресненском и Тверском районах (соответственно, 351 и 342 тысячи за лот в месяц).
«В последние шесть месяцев мы отмечаем более высокую долю обращений от наших соотечественников в общей структуре спроса — 25 процентов из числа всех запросов, — отмечается в материалах компании. — Элитными квартирами в центре города преимущество интересуются семейные арендаторы в возрасте от 30 до 35 лет».
По статистике Savills, в структуре запросов от граждан других стран заметны доли Франции и Англии (14 и пять процентов всех запросов соответственно). По четыре процента приходится на арендаторов из Италии, Казахстана, Германии, Нидерландов и США. Три процента заявок поступает от граждан Южной Кореи.
Ранее в 2018 году эксперты компании «БСК-Санкт-Петербург» сообщали, напротив, о росте обращений по поводу элитной аренды со стороны клиентов-иностранцев. За период с ноября 2017-го по апрель 2018-го количество таких заявок, по статистике компании, выросло вдвое.
dom.lenta.ru: последние новости
Сдавайтесь! Сибиряки провозгласили себя гражданами СССР и освободились от оплаты ЖКХ Россияне уехали в отпуск за границу и остались без квартиры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»40
На Украину надвигается катастрофа288
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение