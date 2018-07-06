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«Они наши братья»: на Украине пожелали россиянам победы на ЧМ-2018
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«Они наши братья»: на Украине пожелали россиянам победы на ЧМ-2018 

РИА Новости Крым 6 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости Крым. Большинство жителей Харькова желают сборной России победы на чемпионате мира по футболу. Об этом свидетельствует опрос, проведенный изданием «Украина.ру».
Опрошенным был задан вопрос: «Что бы вы хотели пожелать российской сборной?».
"Россияне — наши братья. Пусть побеждают, становятся чемпионами мира", — ответил один из респондентов.
Другой харьковчанин, признавшийся, что он — спортсмен, пожелал «чистой игры» и «никаких фолов». А еще один коротко ответил: «Всего наилучшего».
Вместе с тем несколько горожан указали на являющиеся, по их мнению, ошибками действия игроков сборной России на ЧМ-2018. «Им нужно играть, как они умеют, если забьют, то на контратаках. А хорваты классом сильнее и могут воспользоваться ошибками», — подчеркнул один из них.
Среди опрошенных оказалось меньшинство тех, кто не поддерживает российских футболистов.
В матче 1/8 чемпионата мира по футболу сборная России обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал турнира, в котором 7 июля проведет матч со сборной Хорватии.
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