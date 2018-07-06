«Они наши братья»: на Украине пожелали россиянам победы на ЧМ-2018

Опрошенным был задан вопрос: «Что бы вы хотели пожелать российской сборной?».

"Россияне — наши братья. Пусть побеждают, становятся чемпионами мира", — ответил один из респондентов.

Другой харьковчанин, признавшийся, что он — спортсмен, пожелал «чистой игры» и «никаких фолов». А еще один коротко ответил: «Всего наилучшего».

Вместе с тем несколько горожан указали на являющиеся, по их мнению, ошибками действия игроков сборной России на ЧМ-2018. «Им нужно играть, как они умеют, если забьют, то на контратаках. А хорваты классом сильнее и могут воспользоваться ошибками», — подчеркнул один из них.

Среди опрошенных оказалось меньшинство тех, кто не поддерживает российских футболистов.