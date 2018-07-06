Россияне готовы избавить преступников от тюрьмы

Осужденных по возможности нужно не сажать в тюрьму, а использовать альтернативные меры наказания. Так считают более 40% россиян, свидетельствуют данные Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Из двух вариантов: «наказывать лишением свободы» или «применять другие виды наказания» — большая часть опрошенных (41%) выбрала второй вариант. Менее трети опрошенных (31%) считают, что наказание должно быть именно в виде лишения свободы, еще 28% затруднились с ответом.

Альтернативные виды наказания могут быть разными, констатирует юрист, эксперт Фонда «В защиту прав заключенных» Евгений Клинников. По его опыту, часто во время суда потерпевшие требуют «расстрелять» обидчиков. А бывают и противоположные ситуации, когда пострадавшая сторона просит отпустить виновного — особенно, если тот возместил ущерб и его проступок был не серьёзным.

Клинников высказал мнение, что тюрьма не слишком влияет на исправление осужденных. «Исправляет не система ФСИН, а внутренняя работа заключенного над собой. Когда осужденный сам осознает, что нельзя совершать преступления. Это не зависит от воспитательной работы, которая проводится в колонии», — считает собеседник.

«Сотрудники колоний — это самые обычные люди, они редко проходят специальное психологическое обучение. О каком исправлении может идти речь, если осужденному 60 лет, а ему рассказывает о жизни парень, только что окончивший академию ФСИН», — недоумевает эксперт.