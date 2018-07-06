Назван непригодный для шопинга возраст

Британские социологи назвали возраст, по достижении которого совершать покупки в магазинах одежды становится тяжелее. Об этом сообщает Independent.

Согласно результатам опроса, наименьшее удовольствие от шопинга получают женщины 40 лет и старше, у мужчины такой период наступает после 37 лет. В это время людям приходится отказываться от привычного «молодежного» стиля и делать выбор в пользу «соответствующей возрасту» одежды.

Исследование также показало, что люди, достигнувшие среднего возраста, в год тратят на шопинг больше других. Однако пятая часть купленной ими одежды так и остается висеть в шкафу. По словам респондентов, зачастую купленные вещи кажутся им чересчур «стариковским».

Больше 40 процентов опрошенных также признались, что чем старше они становятся, тем тяжелее становится следить за трендами и подбирать себе наряд.

В апреле эксперт по организации мероприятий в Бразильской ассоциации торговой индустрии заявил, что покупатели с избыточным весом никогда не наслаждаются шопингом. «Все счастливы, когда покупают одежду. Но только не полные люди. Разочарованные, они выходят из дома, заранее зная, что ничего не найдут в магазине. Они часто носят одну и ту же одежду, потому что никто не в состоянии удовлетворить их спрос», — пояснил он.