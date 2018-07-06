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В Псковской области 113 тысяч человек имеют доход ниже прожиточного минимума
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В Псковской области 113 тысяч человек имеют доход ниже прожиточного минимума 

Псковская губерния 6 июля 2018
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Псковской области в 2017 году составила 113,1 тысячи человек — таковы данные Псковстата. По данным статистического ведомства, это 17,6 процента от всего населения региона. По итогам 2016 года численность жителей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 122,8 тысячи человек или 19 процентов населения. Отметим, по итогам 2017 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Псковской области 10 544,5 рубля, по итогам 2016-го — 10 517,3 рубля. Чтобы оперативно отслеживать ключевые новости Пскова и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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