Опрос в «Тики-баре»: подходят ли ночные клубы для знакомств с серьёзными намерениями?

Наши корреспонденты, вооружившись видеокамерой и микрофоном, отправилась в одно из самых популярных столичных ночных заведений, чтобы выяснить у завсегдатаев: есть ли шансы у гостей бара на знакомства с серьёзными намерениями. Кстати, а что по этому поводу думаете вы? Кто-то ходит в ночные клубы и бары отдохнуть и весело провести время с друзьями, кто-то — потанцевать. Есть и такие, кто не прочь завести новое знакомство, вопрос только — с какой целью. И подходят ли ночные заведения для тех, кто всерьез озаботился вопросом найти свою вторую половинку? Мы уже писали об опыте людей, которые были зарегистрированы на сайте знакомств — еще одном способе познакомиться, который пользуется дурной славой, — и как оказалось, в конечном итоге все зависит от намерений и целей конкретного человека. Если вам интересно, с какими целями приходят молодые люди и девушки в клуб, то смотрите наш опрос в «Тики-баре» на Youtube-канале журнала Teleproogramma.pro.

Итак, по итогам опроса молодые люди и девушки не отрицают возможность познакомиться в ночном заведении, а некоторые даже приходят туда именно с этой целью. Тем не менее, большинство опрошенных нами гостей бара склоняется к тому, что для знакомств с серьезными намерениями клубы категорически не подходят. И предлагают свои альтернативы: интернет, работа, библиотека и даже концерт органной музыки. Теперь вы точно знаете, куда отправиться на поиски своей второй половинки. А мы ждем от вас в комментариях ваши версии: где же все-таки лучше всего знакомиться?