Ещё
Опрос в «Тики-баре»: подходят ли ночные клубы для знакомств с серьёзными намерениями?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос в «Тики-баре»: подходят ли ночные клубы для знакомств с серьёзными намерениями? 

Teleprogramma.pro 6 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Наши корреспонденты, вооружившись видеокамерой и микрофоном, отправилась в одно из самых популярных столичных ночных заведений, чтобы выяснить у завсегдатаев: есть ли шансы у гостей бара на знакомства с серьёзными намерениями. Кстати, а что по этому поводу думаете вы? Кто-то ходит в ночные клубы и бары отдохнуть и весело провести время с друзьями, кто-то — потанцевать. Есть и такие, кто не прочь завести новое знакомство, вопрос только — с какой целью. И подходят ли ночные заведения для тех, кто всерьез озаботился вопросом найти свою вторую половинку? Мы уже писали об опыте людей, которые были зарегистрированы на сайте знакомств — еще одном способе познакомиться, который пользуется дурной славой, — и как оказалось, в конечном итоге все зависит от намерений и целей конкретного человека. Если вам интересно, с какими целями приходят молодые люди и девушки в клуб, то смотрите наш опрос в «Тики-баре» на Youtube-канале журнала Teleproogramma.pro.
Итак, по итогам опроса молодые люди и девушки не отрицают возможность познакомиться в ночном заведении, а некоторые даже приходят туда именно с этой целью. Тем не менее, большинство опрошенных нами гостей бара склоняется к тому, что для знакомств с серьезными намерениями клубы категорически не подходят. И предлагают свои альтернативы: интернет, работа, библиотека и даже концерт органной музыки. Теперь вы точно знаете, куда отправиться на поиски своей второй половинки. А мы ждем от вас в комментариях ваши версии: где же все-таки лучше всего знакомиться?
Teleprogramma.pro: последние новости
«Что у нее в голове?»: Волочкову критикуют за прыжки через костер Татьяна Васильева показала стройную фигуру в купальнике Елена Ксенофонтова выиграла суд против гражданского мужа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры53
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»52
На Украину надвигается катастрофа333
Россию обвинили в попытке переманить Турцию62
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение