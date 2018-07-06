Психолог: москвичи отдыхают неправильно

Москве в самом разгаре период отпусков. Большая часть горожан — это около 60 процентов — традиционно предпочитают отдыхать в столице или в Подмосковье на дачах. Остальные выбираются за границу на море или по другим направлениям. «ВМ» сравнила исследования и выяснила, чем именно занимаются москвичи в отпусках и как они потом возвращаются в рабочий темп.

Около половины горожан, когда выезжают за город, едут отдыхать на дачу или загородный дом. К водоемам чаще всего устремляются около 35 процентов. В другие города едут около 8 процентов. Никогда не проводят летние выходные за пределами Москвы около 5 процентов.

Если москвичи выезжают за пределы столицы, то чаще всего около 30 процентов занимаются огородом. Около 20 процентов жарят шашлыки и около 20 процентов встречаются с друзьями. Чаще всего занимаются домашними делами около 11 процентов. Жажда новых открытий летом посещает незначительное число москвичей. В среднем лишь 5 процентов респондентов различных исследований ответили, что чаще всего стараются открывать новые интересные места за пределами Москвы.

В любом случае, врачи и психологи советуют москвичам все же выбираться на море.

— Морской климат очень полезен для тех, кто живет в таких крупных мегаполисах, как Москва. Это и йод, и витамин «D». Отдыхает мозг, нервная система, — отметила «ВМ» психолог Ольга Твардовская.

Тем не менее, полагает специалист, некоторые москвичи отдыхают неправильно или недостаточно и в итоге приходят на работу с депрессией.

— Часто бывает, что сама работа не устраивает горожан или же отдых прошел «не по сценарию». На некоторых негативно влияет смена часовых поясов. Но часто выходит, что сама жизнь в мегаполисе и отрицательная экология вгоняет жителей в плохое настроение, — отметила психолог.

С таким мнением согласился врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Александр Шарандак. Он рассказал «ВМ», что отдыхать нужно активно и также желательно в хорошем климате.

— При активном отдыхе мышцы тела приводятся в движение, и это ведет к выделению эндорфинов, как следствие — к хорошему настроению, тонусу тела. Рекомендую выбираться на море или на природу, меньше употреблять спиртное и курить на отдыхе. Депрессия же может быть связана и с тем, что спадает эйфория после отдыха и приходится возвращаться к тяжелым трудовым будням, — уверен врач.

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