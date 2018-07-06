Ещё
Психолог: москвичи отдыхают неправильно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Психолог: москвичи отдыхают неправильно 

Вечерняя Москва 6 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В Москве в самом разгаре период отпусков. Большая часть горожан — это около 60 процентов — традиционно предпочитают отдыхать в столице или в Подмосковье на дачах. Остальные выбираются за границу на море или по другим направлениям. «ВМ» сравнила исследования и выяснила, чем именно занимаются москвичи в отпусках и как они потом возвращаются в рабочий темп.
Около половины горожан, когда выезжают за город, едут отдыхать на дачу или загородный дом. К водоемам чаще всего устремляются около 35 процентов. В другие города едут около 8 процентов. Никогда не проводят летние выходные за пределами Москвы около 5 процентов.
Если москвичи выезжают за пределы столицы, то чаще всего около 30 процентов занимаются огородом. Около 20 процентов жарят шашлыки и около 20 процентов встречаются с друзьями. Чаще всего занимаются домашними делами около 11 процентов. Жажда новых открытий летом посещает незначительное число москвичей. В среднем лишь 5 процентов респондентов различных исследований ответили, что чаще всего стараются открывать новые интересные места за пределами Москвы.
В любом случае, врачи и психологи советуют москвичам все же выбираться на море.
— Морской климат очень полезен для тех, кто живет в таких крупных мегаполисах, как Москва. Это и йод, и витамин «D». Отдыхает мозг, нервная система, — отметила «ВМ» психолог Ольга Твардовская.
Тем не менее, полагает специалист, некоторые москвичи отдыхают неправильно или недостаточно и в итоге приходят на работу с депрессией.
— Часто бывает, что сама работа не устраивает горожан или же отдых прошел «не по сценарию». На некоторых негативно влияет смена часовых поясов. Но часто выходит, что сама жизнь в мегаполисе и отрицательная экология вгоняет жителей в плохое настроение, — отметила психолог.
С таким мнением согласился врач-кардиолог, врач функциональной диагностики Александр Шарандак. Он рассказал «ВМ», что отдыхать нужно активно и также желательно в хорошем климате.
— При активном отдыхе мышцы тела приводятся в движение, и это ведет к выделению эндорфинов, как следствие — к хорошему настроению, тонусу тела. Рекомендую выбираться на море или на природу, меньше употреблять спиртное и курить на отдыхе. Депрессия же может быть связана и с тем, что спадает эйфория после отдыха и приходится возвращаться к тяжелым трудовым будням, — уверен врач.
ПО ТЕМЕ
Оформление визы — дело небыстрое, без бумажной волокиты не обойтись. В преддверии отпусков «ВМ» вспомнила самые интересные страны, где можно отдохнуть, не тратя время на бюрократические процедуры (далее…).
Вечерняя Москва: последние новости
Определены типичные отправители денежных средств в России Работы каждому хватает Рособрнадзор: Система ЕГЭ объективна и отлично работает
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры53
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»52
На Украину надвигается катастрофа333
Россию обвинили в попытке переманить Турцию62
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение