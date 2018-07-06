Россияне заявили о регулярной оплате «коммуналки»

Большинство россиян (68 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что стараются вовремя оплачивать все счета за услуги ЖКХ.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы регулярно оплачиваете услуги ЖКХ?». 20 процентов опрошенных заявили, что «иногда могут не оплатить вовремя».

12 процентов участников опроса признались, что «постоянно копят долги».

Всего в опросе приняли участие 1564 человека.