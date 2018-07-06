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Россияне заявили о регулярной оплате «коммуналки»
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Россияне заявили о регулярной оплате «коммуналки» 

Рамблер 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (68 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что стараются вовремя оплачивать все счета за услуги ЖКХ.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы регулярно оплачиваете услуги ЖКХ?». 20 процентов опрошенных заявили, что «иногда могут не оплатить вовремя».
12 процентов участников опроса признались, что «постоянно копят долги».
Всего в опросе приняли участие 1564 человека.
В прошлом году Минстрой разработал законопроект, исключающий управляющие компании из цепочки оплаты счетов за «коммуналку». В ведомстве поясняли, что долги по ЖКХ в стране выросли до 1,2 триллиона рублей. При этом значительная часть платежей задерживается по вине управляющих компаний.
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