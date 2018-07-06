Россияне вступились за заменители молочного жира

Более половины россиян (55 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не поддержали сокращение продукции с заменителями молочного жира и одновременный рост цен на нее.

По словам опрошенных, «рост цен на любые товары — это плохо».

Респондентам задали такой вопрос: «Хороши ли, если на рынке сократится доля продукции с заменителями молочного жира, и цены на нее вырастут?». Еще 32 процента ответили «да», пояснив, что покупать нужно натуральные продукты.

Четыре процента респондентов ответили «нет», заявив, что товары с заменителями молочного жира — «это нужная продукция».

Три процента участников опроса заявили, что им «все равно».

Всего в опросе приняли участие 4571 человек.