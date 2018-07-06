Россияне вступились за заменители молочного жира 

Более половины россиян (55 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не поддержали сокращение продукции с заменителями молочного жира и одновременный рост цен на нее.
По словам опрошенных, «рост цен на любые товары — это плохо».
Респондентам задали такой вопрос: «Хороши ли, если на рынке сократится доля продукции с заменителями молочного жира, и цены на нее вырастут?». Еще 32 процента ответили «да», пояснив, что покупать нужно натуральные продукты.
Четыре процента респондентов ответили «нет», заявив, что товары с заменителями молочного жира — «это нужная продукция».
Три процента участников опроса заявили, что им «все равно».
Всего в опросе приняли участие 4571 человек.
По данным РБК, Минсельхоз предложил почти в два раза — с десяти до 18 процентов — повысить ставку НДС на продукты с заменителями молочного жира. В ведомстве рассчитывают, что повышение НДС сократит количество такой продукции на прилавках. По мнению производителей, это «ударит по самому доступному ценовому сегменту».