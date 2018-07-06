Россияне не готовы отказаться от плацкартных вагонов

МОСКВА , 6 июл — РИА Новости . Почти 70% пассажиров испытывают дискомфорт в плацкартных вагонах, но не готовы от них отказаться, сообщает OneTwoTrip.

Сервис путешествий провел опрос пользователей, чтобы узнать отношение российских путешественников к идее отказа от плацкартных вагонов. Свое мнение высказали 1500 человек.

73% респондентов к обсуждаемой на этой неделе инициативе отнеслись негативно. Поддержали отказ от плацкарта только 23% опрошенных, 4% отметили, что их не интересует этот вопрос.

При этом 35% респондентов указали, что испытывают дискомфорт при поездках в плацкарте, но готовы терпеть неудобства ради экономии. Еще 33% заявили, что испытывают существенный дискомфорт и покупают плацкартные билеты только при отсутствии альтернативы. Никаких неудобств во время путешествий в плацкарте не испытывают 32% опрошенных.

Больше всего пассажирам плацкартных вагонов не нравятся запахи и недостаточная чистота. На втором месте среди раздражителей оказалась необходимость делить пространство с большим числом людей. На третьем — физический дискомфорт (теснота, неудобные полки). 78% опрошенных пассажиров готовы ехать в плацкарте не более 24 часов.

Идею развития скоростного железнодорожного сообщения, сидячих поездов ("Ласточка", «Сапсан») в качестве альтернативы плацкарту для поездок на небольшие расстояния поддержал 91% респондентов.

"На плацкарт сегодня приходится основной объем железнодорожных перевозок дальнего следования, — комментирует руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров. — Пассажирам необходим доступный транспорт, и отказ от плацкартных вагонов в ближайшей перспективе действительно не представляется возможным. Вполне реально снижение роли этого типа вагонов для транспортной системы. Этому будет способствовать улучшение благосостояния населения, развитие скоростного движения и новых типов подвижного состава, к которым относятся, к примеру, двухэтажные поезда".