Харьковчане пожелали России победы на Чемпионате мира 

Об этом свидетельствует видеопрос издания Украина.ру.
«Россияне наши братья. Пусть побеждают, становятся чемпионами мира», — сказал один из опрошенных.
Подобную точку зрения высказали многие жители Харькова.
«Как спортсмен я хочу им пожелать чистой игры, никаких фолов», — рассказал один из опрошенных.
Были и другие любители спорта, которые даже указывали на те, по их мнению, ошибки, которые допустила российская сборная.
«Им нужно играть, как они умеют, если забьют, то на контратаках. А хорваты классом сильнее и могут воспользоваться ошибками», — указал еще один харьковчанин.
Подавляющее большинство опрошенных пожелало России победы. Но были и те, кто выступал против РФ. Однако их было меньшинство.