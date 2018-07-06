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Харьковчане пожелали России победы на Чемпионате мира
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Харьковчане пожелали России победы на Чемпионате мира 

Украина.ру 6 июля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствует видеопрос издания Украина.ру.
«Россияне наши братья. Пусть побеждают, становятся чемпионами мира», — сказал один из опрошенных.
Подобную точку зрения высказали многие жители Харькова.
«Как спортсмен я хочу им пожелать чистой игры, никаких фолов», — рассказал один из опрошенных.
Были и другие любители спорта, которые даже указывали на те, по их мнению, ошибки, которые допустила российская сборная.
«Им нужно играть, как они умеют, если забьют, то на контратаках. А хорваты классом сильнее и могут воспользоваться ошибками», — указал еще один харьковчанин.
Подавляющее большинство опрошенных пожелало России победы. Но были и те, кто выступал против РФ. Однако их было меньшинство.
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