Харьковчане пожелали России победы на Чемпионате мира

Об этом свидетельствует видеопрос издания Украина.ру.

«Россияне наши братья. Пусть побеждают, становятся чемпионами мира», — сказал один из опрошенных.

Подобную точку зрения высказали многие жители Харькова

«Как спортсмен я хочу им пожелать чистой игры, никаких фолов», — рассказал один из опрошенных.

Были и другие любители спорта, которые даже указывали на те, по их мнению, ошибки, которые допустила российская сборная.

«Им нужно играть, как они умеют, если забьют, то на контратаках. А хорваты классом сильнее и могут воспользоваться ошибками», — указал еще один харьковчанин.