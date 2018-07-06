Жители Коптева могут поучаствовать в новом голосовании на портале «Активный гражданин»

На сайте проекта «Активный гражданин» запущен новый электронный референдум: жители Коптева могут проголосовать за информационное наполнение сайтов районных поликлиник.

Респонденты могут высказаться за добавление на сайты медучреждений следующей информации: фотографии врача, стажа работы, информации об образовании и научных знаниях, наградах, грамотах, достижениях, курсах повышения квалификации, должности в поликлинике, а также отзывов других пациентов.

Голосование доступно по ссылке https://ag.mos.ru/poll/4703. (ео)