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Жители Коптева могут поучаствовать в новом голосовании на портале «Активный гражданин»
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Жители Коптева могут поучаствовать в новом голосовании на портале «Активный гражданин» 

Управа района Коптево города Москвы 6 июля 2018
Фото: Управа района Коптево города Москвы
На сайте проекта «Активный гражданин» запущен новый электронный референдум: жители Коптева могут проголосовать за информационное наполнение сайтов районных поликлиник.
Респонденты могут высказаться за добавление на сайты медучреждений следующей информации: фотографии врача, стажа работы, информации об образовании и научных знаниях, наградах, грамотах, достижениях, курсах повышения квалификации, должности в поликлинике, а также отзывов других пациентов.
Голосование доступно по ссылке https://ag.mos.ru/poll/4703. (ео)
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