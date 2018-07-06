Названы самые азартные города России 

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым агентством Zoom Market в июне 2018 года, самые азартные россияне живут в Краснодаре, Ростове-на-Дону и в Москве.
Социологический опрос проводился по случайной выборке по методу личных интервью в 20 городах РФ. Общая выборка составила 2000 респондентов в возрасте от 23 до 57 лет. Респондентам задавали два вопроса: «Вы играете в азартные игры»? «Если да, то в какие?» Россияне чаще всего играют в карты и различные настольные азартные игры на деньги, делают ставки на спорт (в букмекерских конторах и онлайн) и играют в онлайн казино.
Пятерку лидеров замкнули Сочи и Пермь, 20-е место занял Санкт-Петербург.