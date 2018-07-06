Число жителей Владимирской области уменьшается на 10 тысяч в год

Численность населения Владимирской области с 1990 года в среднем падает на 10 тысяч в год, говорится в пресс-релизе Владимирстата.

В 1990 году в регионе проживало 1 млн 660 человек. По данным на 1 января 2018 года, во Владимирской области проживало немногим более 1 млн 378 тысяч человек. Таким образом, численность населения снизилась примерно на 280 тысяч человек.

Владимирская область по численности населения занимает шестое место среди регионов Центрального федерального округа после Москвы , Московской, Тульской, Воронежской и Белгородской областей. Численность населения региона составляет 3,5% от населения ЦФО и 0,9% от количества жителей России

По усредненному прогнозу, численность владимирцев к началу 2016 года уменьшится на 143 тысяч или примерно на 10% и составит чуть более 1 млн 235 тысяч человек. Согласно прогнозу за указанный период, удельный вес сельского населения снизится с 22% до 20%, мужчин станет меньше примерно на 7%, женщин — почти на 12%. При этом превышение численности женщин над численностью мужчин сохранится.