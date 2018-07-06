NYT: уровень рождаемости в США снижается 10 лет подряд

Согласно опросу 64% молодых людей в США хотели бы иметь детей или имели бы их больше, однако не могут себе этого позволить по материальным причинам. В качестве одной из важнейших причин невозможности иметь детей 49% опрошенных назвали «тревогу об экономическом положении».

Почти 43% опрошенных заявили о желании обрести финансовую стабильность, что заставляет пары повременить с потомством. Около 39% опрошенных сослались на отсутствие в США гарантированного оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Вследствие этих и других причин в США второй год подряд отмечен рекордно низкий уровень рождаемости — 60,2 ребенка на 1 тыс. женщин детородного возраста в 2017 г.

Уровень рождаемости снижается в США с начала экономической депрессии 2008 г. Социологи ожидали оживления естественного прироста населения с улучшением экономической обстановки, однако этого не произошло. Экономика вновь на подъеме, а начавшееся десять лет назад сокращение рождаемости сохраняется и даже усиливается.

Между тем общего улучшения экономических показателей недостаточно, многие, особенно молодые люди, не ощутили улучшений на себе. 23% участников опроса заявили, что они не могут позволить себе собственного жилья, 13% молодых людей отметили, что им предстоит еще не один год погашать долги за полученное образование.

Еще одним материальным фактором, сдерживающим рождаемость в США, является так называемый налог на матерей: даже вернувшись после рождения ребенка на прежнее рабочее место, женщина, как правило, теряет в заработке, не говоря уже о карьерных перспективах, отмечает ТАСС . Это вынуждает амбициозных женщин откладывать на будущее рождение ребенка, а то и вовсе от этого отказываться.

Всего в опросе приняли участие 1858 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет.