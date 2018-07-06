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Названы города России, в которых живут самые красивые болельщицы
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Названы города России, в которых живут самые красивые болельщицы 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Рейтинг составили на основе опроса иностранных туристов, посетивших города, принимающие матчи чемпионата мира по футболу в России.
По мнению иностранных туристов, самые красивые футбольные болельщицы живут в Санкт-Петербурге и в Сочи. За них отдали свои голоса 23% опрошенных. Северную столицу, в числе прочего, признали еще и самым гостеприимным городом — принимающим матчи чемпионата мира. Замкнула тройку номинантов Москва. За «белокаменную» проголосовали 20% зарубежных гостей.
Опрос среди иностранных болельщиков в социальных сетях провел сервис по бронированию жилья. Посла этого чемпионата мира Викторию Лопыреву из Ростова-на-Дону единодушно признали самым симпатичным послом футбола и спортивной телеведущей.
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