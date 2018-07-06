Доходы жителей Удмуртии вновь начали снижаться

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии вновь начали снижаться доходы населения. По данным Удмуртстата, в мае 2018 года они стали меньше на 7,6% по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что в прошлом месяце впервые в 2018 году был отмечен рост доходов.

На одного жителя Удмуртии приходиться 23 542 рубля доходов, что на 292 рубля меньше, чем в мае 2017 года. Всего с начала года доходы населения составили 35,6 млрд рублей, израсходовано — 32,7 млрд рублей.

Значительно, в 1,7 раза, возросли расходы на покупку недвижимости. На приобретение иностранной валюты население потратило в мае 2018 года на 12% больше, чем в мае предыдущего года.

В мае 2018 года населением взято кредитов больше, чем возвращено на 2,3 млрд рублей (годом ранее — всего на 0,4 млрд рублей). В среднем каждый житель республики, задолжал кредитным учреждениям 90,3 тыс. рублей, что больше, чем сбережения на 2,9 тыс. рублей.

С начала года задолженность по банковским кредитам выросла на6,5%, в сравнении с аналогичной датой прошлого года — на 17,9%.

Доля обязательных платежей (налоги, взносы, проценты по кредитам) выросла с 13% в мае прошлого года до 17% в мае текущего года.