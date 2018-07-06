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Продажи недвижимости премиум-класса повысились на 47 процентов
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Продажи недвижимости премиум-класса повысились на 47 процентов 

Вечерняя Москва 6 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В первом полугодии 2018 года была реализована почти тысяча лотов элитного жилья.
Продажи жилой недвижимости премиум-класса выросли на 47 процентов. Всего за первое полугодие 2018 года было продано 973 лота.
Пресненский район — лидер по количеству продаж, которые составили 32 процента от общего числа. Также популярна премиальная недвижимость на севере и западе столицы, в Замоскворечье и на Якиманке.
В конце июня на рынке элитной недвижимости было представлено 2787 лотов, это превышает показатель 2017 года на 18 процентов. А средняя цена 1 квадратного метра повысилась на 21 процент с начала года и составила 518,8 тысячи рублей.
Специалисты связывают такое значительное повышение цен с вымыванием бюджетного предложения и появлением дорогостоящих проектов на рынке.
Самое дорогое жилье премиум-класса представлена в Тверском районе, здесь средняя цена за один квадратный метр составляет 731,5 тысячи рублей. Самый низкий показатель зарегистрирован в Хамовниках — 353,4 тысячи рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Wеlhome.
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