Четверть подземных источников Псковской области не соответствуют санитарным требованиям 

В области 1365 источников централизованного водоснабжения, из них два поверхностных и 1363 подземных, сообщила администрация Псковской области в отчёте об экологической ситуации в регионе. Все поверхностные источники водоснабжения отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, имеют разработанные проекты зон санитарной охраны. Подземные источники питьевого централизованного водоснабжения не соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам в 27,1 процента случаев (2016 год — 29,5 процента), в основном из-за отсутствия зоны санитарной охраны — 24,1 процента (2016 год — 26,4 процента). Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составила 13 процентов, из них из-за отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений — 15,5 процента. Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения в 2017 году, не соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, составила 32,6 процента (в 2016 году — 33,4 процента), по микробиологическим показателям — 5,7 процента (в 2016 году — 5,8 процента), по паразитологическим показателям все исследованные пробы соответствовали требованиям. Доля проб воды в поверхностных источниках централизованного водоснабжения в 2017 году, не соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, составила 21,4 процента (в 2016 году — 22,2 процента); по микробиологическим показателям — 8,3 процента (в 2016 году — 12,5 процента), по паразитологическим показателям все исследованные пробы соответствовали требованиям в 2017 и 2016 годах. Доля проб воды из подземных источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующей гигиеническим требованиям в 2017 году по санитарно-химическим показателям, составила 32,8 процента (2016 год — 33,4 процента), по микробиологическим показателям — 5,6 процента (2016 год — 5,8 процента). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»