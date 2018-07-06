Кузбассхимбанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях и долларах

«Летний 2018» (от 100 тыс. рублей на полгода) теперь можно открыть под 7,3% годовых (ранее — под 7%). Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты сохраняются.

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«Валютный плюс» (от 1 тыс. долларов на один год) привлекается под 1,1% (вместо 0,6%), а «Валютный — 367 дней» (от 1 тыс. долларов на один год) — под 1,3% (ранее — под 0,8%). Оба вклада пополняемые. Выплата процентов происходит ежеквартально.

Договор вклада «Валютный плюс» предусматривает досрочное расторжение договора с сохранением выплаченных процентов.