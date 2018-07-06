Ещё
Экономисты оценили потери мирового ВВП из-за торговой войны США и КНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экономисты оценили потери мирового ВВП из-за торговой войны США и КНР 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: Российская Газета
Торговая война, которую развязали США, на первых порах не очень сильно ударит по мировой торговле, уверяет руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.
Однако в разговоре с "Российской газетой" он уточнил, что в итоге американский протекционизм будут стоить мировой экономики около 1,5 процента мирового ВВП, а это не так уж и мало.
Напомним, что в ночь на пятницу в США заработали новые пошлины в размере 25 процентов на многие товары из Китая. Они касаются более 10 процентов общего импорта товаров из КНР, поступающие на территорию Штатов. Китай в свою очередь ввел ответные пошлины в 25 процентов на импорт из США на сумму 34 млрд долларов.
"Для России, которая пока на данный момент не имеет большого влияния на формирование мирового ВВП, эти торговые войны, скорее всего, время возможностей", — продолжил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра.
По разным оценкам, доля нашей страны в мировом ВВП находится на уровне в 2-3 процентов (во времена СССР — 20-30 процента). Поэтому, заключает эксперт, нужно провести правильную «шахматную партию» с выгодой для своих позиций на мировой экономической и геополитической арене.
Российская Газета: последние новости
Рейтинг президента Франции достиг минимума с момента вступления в должность В Свердловской области в четыре раза вырос спрос на рабочий персонал Кировчане назвали местную власть закрытой от людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду17
Савченко избили в Киеве59
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»88
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло22
В московском метро произошло самоубийство95
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение