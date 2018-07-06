Экономисты оценили потери мирового ВВП из-за торговой войны США и КНР

Торговая война, которую развязали США , на первых порах не очень сильно ударит по мировой торговле, уверяет руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов

Однако в разговоре с "Российской газетой" он уточнил, что в итоге американский протекционизм будут стоить мировой экономики около 1,5 процента мирового ВВП, а это не так уж и мало.

Напомним, что в ночь на пятницу в США заработали новые пошлины в размере 25 процентов на многие товары из Китая . Они касаются более 10 процентов общего импорта товаров из КНР, поступающие на территорию Штатов. Китай в свою очередь ввел ответные пошлины в 25 процентов на импорт из США на сумму 34 млрд долларов.

"Для России , которая пока на данный момент не имеет большого влияния на формирование мирового ВВП, эти торговые войны, скорее всего, время возможностей", — продолжил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра.

По разным оценкам, доля нашей страны в мировом ВВП находится на уровне в 2-3 процентов (во времена СССР — 20-30 процента). Поэтому, заключает эксперт, нужно провести правильную «шахматную партию» с выгодой для своих позиций на мировой экономической и геополитической арене.