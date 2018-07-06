Экономисты оценили потери мирового ВВП из-за торговой войны США и КНР 

Торговая война, которую развязали США, на первых порах не очень сильно ударит по мировой торговле, уверяет руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.
Однако в разговоре с "Российской газетой" он уточнил, что в итоге американский протекционизм будут стоить мировой экономики около 1,5 процента мирового ВВП, а это не так уж и мало.
Напомним, что в ночь на пятницу в США заработали новые пошлины в размере 25 процентов на многие товары из Китая. Они касаются более 10 процентов общего импорта товаров из КНР, поступающие на территорию Штатов. Китай в свою очередь ввел ответные пошлины в 25 процентов на импорт из США на сумму 34 млрд долларов.
"Для России, которая пока на данный момент не имеет большого влияния на формирование мирового ВВП, эти торговые войны, скорее всего, время возможностей", — продолжил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра.
По разным оценкам, доля нашей страны в мировом ВВП находится на уровне в 2-3 процентов (во времена СССР — 20-30 процента). Поэтому, заключает эксперт, нужно провести правильную «шахматную партию» с выгодой для своих позиций на мировой экономической и геополитической арене.