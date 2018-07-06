Ещё
Россияне назвали Китай дружественным государством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Социологи выяснили, как россияне относятся к Китаю 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Почти 70% россиян считают, что РФ развивается успешнее Китая, противоположного мнения придерживается 18 опрошенных, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение", опубликованного на его сайте.
Также более половины опрошенных — 62% — считают Китай дружественным для РФ государством. Недружественным его сочли 16%. По мнению 57% россиян, РФ имеет большее влияние в мире, чем КНР, 25% считают наоборот.
Как выяснили социологи, 45% россиян придерживаются мнения, что за прошедший год отношения между двумя странами улучшились, 3% — что ухудшились, 28% — остались без изменений. Кроме того, 55% опрошенных полагают, что усиление Китая не угрожает интересам России, однако 26% считают, что угрожает.
Спрашивая о том, сильно ли культурное различие между русскими и китайцами, социологи выяснили, что 57% опрошенных считают, что культура, образ жизни, ценности двух народов сильно различаются. Причинами различий россияне считают разницу в менталитете, обычаях, мировоззрении, а также отмечают, что китайцы являются более трудолюбивыми и законопослушными. Еще 22% опрошенных считают, что различие двух культур не очень сильно.
По данным ФОМ, съездить в Китай хотели бы 52% россиян, 46% — не хотели бы. Выбирая между поездкой в Китай и Европу, 27% опрошенных предпочли бы Китай, 49% — одну из европейских стран, в которой они никогда не были. Также 35% более интересна культура Европы, 12% — Китая, 19% одинаково интересна культура и Китая, и Европы, а 24% не интересна ни та, ни другая.
Опрос "ФОМнибус" проводился 30 июня и 1 июля в 104 населенных пунктах в 53 субъекта РФ. Были опрошены 1,5 тысячи респондентов.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры47
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»47
На Украину надвигается катастрофа323
Россию обвинили в попытке переманить Турцию54
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение