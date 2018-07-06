Россияне назвали Китай дружественным государством

Социологи выяснили, как россияне относятся к Китаю

Также более половины опрошенных — 62% — считают Китай дружественным для РФ государством. Недружественным его сочли 16%. По мнению 57% россиян, РФ имеет большее влияние в мире, чем КНР, 25% считают наоборот.

Как выяснили социологи, 45% россиян придерживаются мнения, что за прошедший год отношения между двумя странами улучшились, 3% — что ухудшились, 28% — остались без изменений. Кроме того, 55% опрошенных полагают, что усиление Китая не угрожает интересам России, однако 26% считают, что угрожает.

Спрашивая о том, сильно ли культурное различие между русскими и китайцами, социологи выяснили, что 57% опрошенных считают, что культура, образ жизни, ценности двух народов сильно различаются. Причинами различий россияне считают разницу в менталитете, обычаях, мировоззрении, а также отмечают, что китайцы являются более трудолюбивыми и законопослушными. Еще 22% опрошенных считают, что различие двух культур не очень сильно.

По данным ФОМ, съездить в Китай хотели бы 52% россиян, 46% — не хотели бы. Выбирая между поездкой в Китай и Европу, 27% опрошенных предпочли бы Китай, 49% — одну из европейских стран, в которой они никогда не были. Также 35% более интересна культура Европы, 12% — Китая, 19% одинаково интересна культура и Китая, и Европы, а 24% не интересна ни та, ни другая.

Опрос "ФОМнибус" проводился 30 июня и 1 июля в 104 населенных пунктах в 53 субъекта РФ. Были опрошены 1,5 тысячи респондентов.