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Макрон променял нищих на футбол и взбесил народ
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Макрон променял нищих на футбол и взбесил народ 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Lenta.ru
На президента Франции Эммануэля Макрона, которого противники называют «президентом богачей», обрушилась критика после того, как он предпочел поездку на чемпионат мира по футболу решению проблемы бедности в стране. Об этом сообщает The Local.
Французский лидер отложил оглашение плана помощи 8,7 миллиона граждан, находящимся за чертой бедности, чтобы посетить мундиаль, проходящий в России.
Решение правительства о помощи беднякам должны были озвучить во вторник, 10 июля. Однако после того, как футбольная сборная Франции обыграла Аргентину и вышла в четвертьфинал чемпионата, где 6 июля встретится с командой Уругвая, президент принял решение посетить Россию, если французы выйдут полуфинал и сыграют 10 июля.
О намерении посетить мундиаль, если национальная сборная пройдет так далеко, Макрон говорил еще в мае, пишет газета. Однако, по словам министра здравоохранения страны Аньез Бузин, которая принимала участие в разработке плана, поездка президента может задержать представление программы. В то же время некоторые политики отмечают, что оно может быть отложено до сентября.
В соцсетях противники обвинили Макрона в цинизме и напомнили, что «бедность не может ждать».
В правительстве намерение президента отправиться в Россию в день объявления программы объяснили тем, что «такие заявления не делаются в день важного матча», и отметили, что не только футбол является причиной задержки.
5 июля сообщалось, что согласно опросам, проведенным Odoxa-Dentsu-Consulting, большинство французов недовольны политикой, проводимой президентом Макроном. Более 70 процентов французов назвали ее несправедливой. В опросе приняли участие 1005 французов в возрасте от 18 лет, в том числе участники пяти французских политических партий.
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