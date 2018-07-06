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#ЯОтветственныйДонор: волонтеры-медики собрали 1,2 тонны крови
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#ЯОтветственныйДонор: волонтеры-медики собрали 1,2 тонны крови 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. За время проведения акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» добровольцы пополнили банк крови на 1,2 тонны, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера).
В акции приняли участие 2600 человек из 29 регионов страны — члены движения «Волонтеры-медики» и россияне, поддерживающие добровольное донорство крови.
"Ответственное донорство складывается из здорового образа жизни, стабильности и осознанности донаций. Очень важно, чтобы каждый донор — и будущий, и начинающий, и опытный — понимал: от регулярности кровосдач зависит работа Службы крови, а значит, здоровье и жизнь россиян", — отметила директор Национального фонда развития здравоохранения Елена Стефанюк.
Добровольцы провели для россиян познавательные интерактивы: мастер-классы «Завтрак с ответственным донором» и квесты «Ответственное донорство: шаг за шагом».
В 2018 году всероссийская акция «Следуй за мной! #ЯОтветственный донор» прошла впервые при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Национального фонда развития здравоохранения и Общественной палаты РФ.
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