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Мнения не разделились: больше половины россиян верят в победу сборной
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Мнения не разделились: больше половины россиян верят в победу сборной 

Пятый канал 6 июля 2018
Фото: Пятый канал
РИА Новости опубликовало рейтинг, в котором 56% опрощенных граждан, нашей страны видят сборную России в полуфинале. Остальные же разделились, на тех, кто верит в ничью — 10%, кто-то отдал предпочтение соперникам сборной — 15%, а 19% опрошенных затруднились ответить на вопрос.
В исследовании участвовали россияне старше 18 лет. Опрос проводился через телефонное интервью.
Хорватия и Россия впервые встретятся в ¼ финале в Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля, матч начнется в 21.00 по московскому времени.
Как ранее сообщал Пятый Канал, следим за состоянием Дзюбы, который недавно выложил в Instagram снимок травмированного пальца.
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