Мнения не разделились: больше половины россиян верят в победу сборной

РИА Новости опубликовало рейтинг, в котором 56% опрощенных граждан, нашей страны видят сборную России в полуфинале. Остальные же разделились, на тех, кто верит в ничью — 10%, кто-то отдал предпочтение соперникам сборной — 15%, а 19% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

В исследовании участвовали россияне старше 18 лет. Опрос проводился через телефонное интервью.

Хорватия и Россия впервые встретятся в ¼ финале в Сочи на стадионе «Фишт» 7 июля, матч начнется в 21.00 по московскому времени.

Как ранее сообщал Пятый Канал, следим за состоянием Дзюбы, который недавно выложил в Instagram снимок травмированного пальца.