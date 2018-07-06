Более 40% россиян считают, что необходима альтернатива тюремному заключению

На просьбу социологов выбрать одну из двух точек зрения — «одни люди считают, что за преступления надо наказывать лишением свободы, другие полагают, что вместо лишения свободы нужно по возможности применять другие виды наказания» — большая часть опрошенных (41%) указала на второй вариант, об альтернативных мерах наказания.

Менее трети опрошенных (31%) считают, что наказание должно быть именно в виде лишения свободы, еще 28% затруднились с ответом.

При этом почти половина опрошенных (47%) считают, что принятый Госдумой в конце июня «закон о коэффициенте СИЗО », которым предлагается приравнять один день в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в колонии, может привести к росту преступности в стране.

Так они ответили на вопрос социологов о том, какая точка зрения им ближе: «Одни считают, что после вступления закона в силу уровень преступности может серьезно вырасти, другие полагают, что серьезного роста преступности не будет».

Противоположного мнения — о том, что значительного роста преступности не будет — придерживаются 34% респондентов, еще 19% затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился 30 июня — 1 июля в 53 субъектах среди 1,5 тысячи респондентов.