Индустрия мирового туризма расширилась за счет спорта

Многочисленные аналитические исследования показывают неразрывную связь между спортом и туризмом: любители спорта, как правило, чаще остальных путешествуют в поисках площадок для достижения новых высот в своем деле. Причем, согласно мнению экспертов и статистическим данным опросов, чем глубже и профессиональнее человек занимается спортом, тем шире его амбиции путешественника: к примеру, любители бега посещают много стран, чтобы пробежать марафон и проверить свои силы в разных климатических условиях, а те, чьим хобби являются водные виды спорта, в поисках новых высоких волн отправляются на самые отдаленные острова мира.

Исследования также подтверждают факт использования спорта в рамках маркетинговых кампаний туристических курортов: власти тех или иных стран, желая увеличить поток путешественников, организовывают различные мероприятия и чемпионаты. По мнению большинства политиков, это является наиболее эффективным способом привлечения инвестиций в страну и отличной возможностью улучшить инфраструктуру туристического направления.