Сборные России и Бразилии названы россиянами фаворитами чемпионата мира

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России с целью выявить главного претендента на победу в футбольном чемпионате мира, который проводится в России. Большая часть россиян считает фаворитом именно хозяйку мирового первенства.

Напомним, что сборная России в предстоящем поединке домашнего чемпионата мира поспорит за выход в полуфинал с командой Хорватии. Игра состоится седьмого июля в 21:00 подмосковному времени. Прямая трансляция будет показана на сайте Вести.Ru.