Эмиграция молодых — новый тренд или закономерность?

Каждый третий хотел бы уехать из России на постоянное место жительства за рубеж. Речь о тех, чей возраст от 18 до 24 лет. Это данные опроса ВЦИОМ . В последний раз такой процент желающих уехать среди молодежи был пять лет назад. В целом, число тех, кто желает покинуть родину — невелико. Их всего 10%.

Рост эмиграционных настроений молодежи имеет несколько причин. Есть стабильный фактор — стремление к материальному благополучию, плюс влияние санкций, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Дмитрий Журавлев генеральный директор Института региональных проблем «В досанкционный период можно было совмещать жизнь в России со стремлением устроиться на Западе. Сейчас надо выбирать. Что бы мы ни говорили, уровень жизни на Западе выше, поэтому определенная часть населения просто хочет жить лучше, спокойнее в материальном плане. Но тут тоже вопрос, насколько они правы, потому что Запад принимает гостей, Запад любит специалистов, целые программы по их принятию. Но не уверен, что все так устроятся».

Россия не одинока. Опросы в западных странах показывают, что и там тоже среди молодежи достаточно высокий процент тех, кто хочет эмигрировать. Например, один из опросов в Великобритании показал, что более половины молодых британцев серьезно думают уехать за границу на заработки. Из-за высокого уровня безработицы среди молодежи.

Это было несколько лет назад, а после голосования по Brexit эти настроения среди молодежи усилились. Треть молодых литовцев хотят навсегда уехать за границу. Haибoлee пpивлeкaтeльным мecтoм для жизни они считают Великобританию. Охота к странствиям и перемене мест свойственна молодым людям, это связано в том числе с самоопределением, говорит психотерапевт, руководитель Центра практических психотехнологий Ольга Добрынина.

Ольга Добрынина руководитель Центра практических психотехнологий «Им хочется и отойти от родителей, и быть более самостоятельным. А если дистанцироваться в другую страну — во-первых, это наверняка. А, во-вторых, это желание и мир посмотреть, и себя показать. И приобретение опыта, которого, как кажется, в ближайшем окружении, не столько получишь. А если меняется все, то это и будет. Они не всегда понимают, что это совсем другая ментальность, совсем другие люди. В более зрелом возрасте, люди становятся более оседлыми, и эти решения принимаются дольше».

Есть разница между желанием и реальными планами. В последние годы на Западе заметен тренд: молодые люди, получив степень бакалавра отправляются путешествовать или работать в других странах. И спустя пару лет возвращаются, и уже ближе к 30-ти начинают строить карьеру на родине. Сложно сказать, сколько и тех, кто хотел эмигрировать, в итоге предпочли временное проживание и возвращение. Ведь такие тоже есть.