Вошли в историю: пять главных матчей чемпионата мира — 2018

За месяц чемпионата мира — 2018 на российских стадионах сыграли 64 матча. Лишь в одном из них — между Данией Францией — не забили голов, и это была самая унылая игра турнира. В остальных матчах происходило немало интересных событий. Forbes выбрал те, которые сделали чемпионат в России исторически особенным.

Первый четвертьфинал для России

Россия — Хорватия , 1/4 финала, 2:2 (2:3 в серии пенальти)

Сборная России, обновившаяся с Евро-2016 на 70% и лишившаяся из-за травм трех игроков основы, впервые в новейшей истории страны вышла в плей-офф чемпионата мира, а затем пробилась в четвертьфинал. До этого российская команда трижды не попадала в финальный турнир и трижды вылетала после группового этапа. Похожего сценария болельщики ждали и на домашнем чемпионате: в контрольных матчах россияне выглядели грустно. Но страстная игра сборной в первых матчах и выстраданная победа над Испанией в 1/8 финала заставили публику поверить в невозможное. В итоге матч с Хорватией стал самым рейтинговым для ТВ на этом чемпионате мира: только у телевизоров за игрой наблюдали 29 млн россиян (рейтинг/TVR — 20,2%). А если прибавить смотревших матч в интернете, фан-зонах и барах, то рекорд спортивных трансляций (матч чемпионата мира — 2002 Россия — Япония посмотрели 36,3 млн человек, TVR — 25%) наверняка будет побит.

И для России, и для Хорватии четвертьфинал стал вторым подряд двухчасовым матчем с серией пенальти (в 1/8 Хорваты обыграли Данию). Счет открыл Денис Черышев — единственный из выходивших на поле в составе сборной России представитель иностранного клуба, испанского «Вильяреала», забив свой четвертый гол на чемпионате. Столько же у Роналду и лидера бельгийцев Лукаку. Еще в первом тайме хорваты успели сравнять счет, а в дополнительное время — вышли вперед, но за 5 минут до конца овертайма натурализованный в 2016 году бразилец Марио Фернандес перевел матч в серию пенальти. И хотя в итоге сборная России проиграла, страна была счастлива — на следующий день встреча с командой собрала аншлаг в фан-зоне на Воробьевых горах.

Благодаря удачному выступлению на чемпионате некоторыми игроками сборной России заинтересовались серьезные клубы из Европы. Фернандесу, с 2012 года играющему за ЦСКА, поступило предложение от «Валенсии». Однако агент футболиста Хорхе Мачадо заявил, что Марио интересны только клубы, имеющие шанс на победу в Лиге чемпионов, да и ЦСКА потребует за игрока не менее € 25 млн В переговоры по трансферу полузащитника Александра Головина (тоже из ЦСКА) вступил «Монако» Дмитрия Рыболовлева . По словам вице-президента клуба Вадима Васильева, «все должно решиться в ближайшие дни».

Первый финал для Хорватии

Хорватия — Франция, финал, 2:4 Сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира и стала тринадцатой страной, сделавшей это. Хорваты блестяще провели групповой этап: три победы из трех, в том числе 3:0 над Аргентиной . Но сквозь плей-офф команда пробивалась тяжело. В трех матчах подряд (против Дании, России и Англии ) сборная Хорватии отыгрывалась и дважды побеждала лишь в серии пенальти (англичанам победный гол хорваты забили в дополнительное время). В финале от них ожидали скорее очередного чуда, чем безоговорочной победы. Французы же чувствовали себя в «Лужниках» уверенно и даже немного расслабленно — и в итоге стали чемпионами 20 лет спустя. К слову, в 1998 году капитаном команды был нынешний тренер французов Дидье Дешам . Таким образом, он вошел в узкий круг тех, кому удавалось выиграть чемпионат мира, будучи и игроком, и тренером, присоединившись к бразильцу Марио Загалло и немцу Францу Беккенбауэру

Однако стать историческим в глобальном смысле этому матчу предстоит, возможно, в конце года. В декабре журнал France Football будет вручать свой ежегодный приз «Золотой мяч» лучшему футболисту сезона. Роналду и Месси 10 лет подряд делили награду между собой. Но на этом чемпионате оба вылетели в 1/8 финала. А вот капитан хорватов Лука Модрич не только вывел свою сборную в финал, но и был назван лучшим игроком чемпионата мира, что в совокупности с победой в Лиге чемпионов 2017/18 (с «Реалом» ) делает его важным претендентом на «Золотой мяч».

Германия — Южная Корея , групповой этап, 0:2 Даже самый высокооплачиваемый (€3,85 млн в год) и опытный (12 лет в должности) тренер турнира — Йоахим Лёв из сборной Германии — не смог прервать проклятие европейских чемпионов мира. Выигравшие титул, испанцы (в 2010-м), итальянцы (в 2006-м) и французы (в 1998-м), на следующем чемпионате не выходили из группы. Такая же катастрофа приключилось и с чемпионами 2014 года: 3 очка, последнее место в группе с Мексикой Швецией и Южной Кореей — и худший результат в истории немецкого футбола. Германия, которая в 2017-м выиграла Кубок конфедераций молодежным составом, впервые не вышла в плей-офф главного турнира четырехлетия.

Проиграв первый матч мексиканцам, во втором, против Швеции, Германия тоже проигрывала, но вырвала победу в добавленное время: Тони Кроос со сложного штрафного вколотил мяч в ворота соперников на последних секундах матча. Для выхода в 1/8 финала немцам оставалось спокойно разобраться с аутсайдерами группы — корейцами.

Но матч, который должен был стать проходным, обернулся для сборной Германии трагедией. За 90 минут основного времени голов не случилось. При этом в параллельном матче Швеция громила Мексику, обеспечивая себе выход в плей-офф. Немецкой команде нужна была любая победа, но в итоге выиграли корейцы. Сначала на третьей добавленной минуте забил Ким Ён Гвон, защитник лучшего клуба Китая «Гуанчжоу Эвергранд». А затем, когда вратарь Германии Мануэль Нойер пошел помогать команде в чужую штрафную, в пустые ворота внес второй мяч Сон Хын Мин, самый дорогой азиатский футболист (в 2015 году «Тоттенхэм» купил его за £22 млн).

Первый гол с видеповтора

Франция — Австралия , групповой этап, 2:1 О необходимости введения системы видеопомощи арбитрам (VAR) до сих пор спорят. В Англии, к примеру, клубы от нее отказались. Да, работа VAR сокращает количество судейских ошибок, но не устраняет их, зато увеличивает давление на арбитров со стороны игроков и тренеров, а также снижает темп игры, разбивает ее динамику. Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает использование системы на чемпионате мира — 2018 ошибочным решением, ведь многие участники турнира столкнулись с ней впервые. На международном уровне VAR тестировали только на Кубке конфедераций — 2017. Кроме того, она действует в чемпионатах Германии, Португалии Италии . Но нынешний руководитель ФИФА Джанни Инфантино спешил свой первый чемпионат сделать революционным, в том числе и с помощью видеоповторов.

Кто знает, стала бы Франция чемпионом, если бы не VAR. В своем первом матче, против австралийцев, французы лишь на 57-й минуте смогли открыть счет. Фол в штрафной на Антуане Гризманне был зафиксирован только после первого в истории чемпионатов мира пересмотра эпизода: арбитр посовещался с видеопомощником, посмотрел повтор сам и назначил пенальти, который француз уверенно реализовал. Немцам же VAR, наоборот, закрыл путь в плей-офф: гол корейцев судья сначала отменил из-за офсайда, а затем, пересмотрев эпизод, вернул.

Инфантино оказался доволен экспериментом: «Мы счастливы, что выступили с введением VAR, сложно представить чемпионат мира без этой системы. Турнир стал более справедливым». Поддержал восторги футбольного чиновника и испанец Франциско Лопеc, неожиданно объявившийся автор идеи VAR: «Я очень рад, что смог подарить рефери систему видеоповторов, идею которых принес в Министерство образования и культуры Испании еще в 1999 году… но ФИФА эгоистично украли ее: я буду требовать компенсации в €15 млн».

Первый игрок за 45 Египет Саудовская Аравия , групповой этап, 1:2 Для сборной Египта этот чемпионат стал лишь третьим в истории (после турниров 1934 и 1990 годов). И от команды лучшего бомбардира английской премьер-лиги Мохамеда Салаха и полузащитника «Арсенала» Мохаммед эль-Ненни ожидали, как минимум, выхода из группы. Но поражения от Уругвая и России не оставили Египту никаких шансов.

На ничего не решавший матч с Саудовской Аравией египтяне выпустили своего резервного вратаря и капитана сборной Эссама Аль-Хадари. На официальном сайте ФИФА его называют «живая легенда африканского футбола». Но, выйдя на поле «Волгоград Арены», он стал и мировой легендой — самым возрастным участником чемпионатов мира: на тот момент ему было 45 лет и 161 день. И, хотя Египет снова проиграл, Аль-Хадари совершил 5 сейвов, в том числе отразил пенальти. И все же был расстроен после после матча: «Это первый чемпионат мира для страны за 28 лет, и мы хотели выступить на нем лучше. Поэтому я приношу свои извинения всем египетским болельщикам».

Читайте также

Миссис президент. Как девушка из хорватской деревни возглавила страну Футбол и борщ. Сколько россияне заработали на иностранцах