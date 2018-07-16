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Во Франции после финала чемпионата мира произошли беспорядки
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Во Франции после финала чемпионата мира произошли беспорядки 

Российская Газета 3 часа назад
Самый крупный инцидент произошел на Елисейских полях, где отпраздновать победу своей национальной сборной собрались около ста тысяч человек.
Не менее тридцати молодых людей в капюшонах и балаклавах ворвались после 23 часов в Drugstore Publicis — коммерческий комплекс в конце Елисейских полей со стороны Марсового поля. Они разгромили витрину, снимая происходящее на мобильные телефоны, сообщает AFP. Злоумышленники похитили несколько десятков бутылок вина и шампанского. Через 15-20 минут полиции удалось оттеснить нападавших с помощью слезоточивого газа. Однако после передышки около двадцати молодых людей вернулись к комплексу, вступив в столкновения с полицией. Около 23:30 полиция использовала водометы, чтобы разогнать нарушителей спокойствия. Стражам порядка удалось задержать более десяти нападавших. Магазину причинен серьезный ущерб: разрушены его витрины, стеллажи, электронное оборудование, а также разбиты сотни бутылок с элитным алкоголем.
Всего около четырех тысяч полицейских и жандармов были мобилизованы в Париже во время финала и последующих мероприятий. До четырех часов утра понедельника длился запрет на движение автотранспорта на западе и в центре столицы. До глубокой ночи в Париже продолжались стычки отдельных радикально настроенных групп молодежи с полицией. Нападавшие разгромили ларек прессы и два мини-маркета. В 21:10 в результате столкновения с полицейскими получил ранение мужчина, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Инциденты произошли и в других французских городах. Как сообщает 20minutes.fr, не обошлось и без трагических случаев. В Аннеси 50-летний мужчина, празднуя победу, нырнул в мелководный канал вниз головой и погиб. В Сент-Феликс водитель, бурно празднуя победу, получил смертельные ранения, врезавшись в дерево. Трое детей в возрасте трех и шести лет получили серьезные травмы после удара мотоциклом в Фруарде.
В Лионе, родном городе министра внутренних дел Франции и страстного футбольного болельщика Жерара Колона, из-под контроля вышла ситуация в фан-зоне, где за игрой наблюдали около 20 тысяч человек. Затесавшиеся в толпу люди в балаклавах провоцировали публику, зажигали фейерверки и бросали их в полицейских, находившихся в оцеплении. После игры в неблагополучных районах автомобильной столицы Франции продолжались стычки между правоохранительными органами и небольшими группами злоумышленников.
В Марселе также произошло несколько инцидентов. Стычки вспыхивали в районе Старого порта и на окраине второго по величине города Франции. «Два члена сотрудника были ранены, а 10 молодых людей были арестованы», — сказал представитель полиции. На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, как совсем еще молодые люди, с виду школьники, в одном из районов Марселя при полном отсутствии полиции бьют камнями стекла автобуса.
В Аяччо после финального свистка произошли стычки между сторонниками команды Франции, которые отмечали победу, и людьми, утверждавшими, что они поддерживают Хорватию, сообщили представители местных властей журналисту AFP. К счастью, обошлось без травм.
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