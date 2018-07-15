Грабар-Китарович: Хорватия на вершине мира независимо от результата финала

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прокомментировала выход сборной своей страны по футболу в финал чемпионата мира 2018 года, передает RT.

"Для Хорватии это прекрасный момент в истории. Не только для болельщиков, но и для всей страны. У нас появились оптимизм и вера в себя. Я в футболке своей сборной буду поддерживать свою команду, и неважно, что обо мне подумают.

Команда чувствует себя хорошо. Неважно, выиграет она золото или серебро. Мы всё равно на вершине мира, я горжусь своей нацией", — сказала Грабар-Китарович.