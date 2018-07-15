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Грабар-Китарович: Хорватия на вершине мира независимо от результата финала
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Грабар-Китарович: Хорватия на вершине мира независимо от результата финала 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прокомментировала выход сборной своей страны по футболу в финал чемпионата мира 2018 года, передает RT.
"Для Хорватии это прекрасный момент в истории. Не только для болельщиков, но и для всей страны. У нас появились оптимизм и вера в себя. Я в футболке своей сборной буду поддерживать свою команду, и неважно, что обо мне подумают.
Команда чувствует себя хорошо. Неважно, выиграет она золото или серебро. Мы всё равно на вершине мира, я горжусь своей нацией", — сказала Грабар-Китарович.
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