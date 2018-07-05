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Россияне высказали свое мнение об Едином государственном экзамене
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Россияне высказали свое мнение об Едином государственном экзамене 

Вечерняя Москва 5 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Более 55 процентов россиян считают, что ЕГЭ помогает выпускникам из регионов поступить в престижные учебные заведения страны.
Экзамен, в форме ЕГЭ был введен в России десять лет назад. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения решили опросить россиян и задали им несколько вопросов об экзамене.
Из числа всех опрошенных 57 процентов респондентов считают, что ЕГЭ помогает выпускникам из регионов поступить в престижные учебные заведения страны.
Тех, кто считает ЕГЭ простой формальностью набралось чуть больше 70 процентов россиян.
Уверенных в том, что единый госэкзамен не учитывает индивидуальные особенности ребенка набралось 77 процентов.
Более 75 процентов россиян уверены, что из-за внедрения Единого государственного экзамена произошел спад уровня знаний школьников.
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тысячи россиян.
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