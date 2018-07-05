Россияне высказали свое мнение об Едином государственном экзамене

Более 55 процентов россиян считают, что ЕГЭ помогает выпускникам из регионов поступить в престижные учебные заведения страны.

Из числа всех опрошенных 57 процентов респондентов считают, что ЕГЭ помогает выпускникам из регионов поступить в престижные учебные заведения страны.

Тех, кто считает ЕГЭ простой формальностью набралось чуть больше 70 процентов россиян.

Уверенных в том, что единый госэкзамен не учитывает индивидуальные особенности ребенка набралось 77 процентов.

Более 75 процентов россиян уверены, что из-за внедрения Единого государственного экзамена произошел спад уровня знаний школьников.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тысячи россиян.