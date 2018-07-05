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Насколько компании готовы к цифровой трансформации?
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Насколько компании готовы к цифровой трансформации? 

Вести.Ru 5 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Многие компании осознают влияние цифровых сервисов и производительности приложений на бизнес, но не все готовы реализовывать стратегии цифровой трансформации, сообщается в отчете компании Riverbed Technology. Участниками стали 1000 респондентов — лица, принимающие решения, в компаниях из сферы ритейла, транспорта, промышленности, здравоохранения и финансов с годовым доходом более $500 млн — из девяти стран мира (США, Великобритания, Бразилия, Германия, Австралия, Франция, Китай, Сингапур, Индия). Большинство опрошенных подтвердили, что внедрение цифровой стратегии внутри компании на текущий момент невозможно из-за нехватки бюджета, устаревшей сетевой инфраструктуры и непрозрачности сетевых процессов. 91% респондентов согласны, что за последние три год существенно увеличилось влияние цифрового опыта на конкурентоспособность бизнеса. Почти все опрошенные (98%) уверены, что смогут максимально раскрыть потенциал компании только используя цифровые технологии для совершенствования таких бизнес-функций как клиентский и пользовательский опыт (53%), продажи (49%), продуктивность сотрудников (49%) и скорость вывода новинок на рынок (48%). Абсолютное большинство опрошенных (95%) заявили, что на текущий момент в их компании невозможна реализация стратегии цифровой трансформации. Прежде всего, основной проблемой на пути цифровизации становится ограниченный бюджет (51%) и сложная ИТ-инфраструктура (45%). К негативным факторам эксперты также отнесли непрозрачность работы конечных пользователей (40%), низкую квалификацию кадров (39%) и незаинтересованность руководства во внедрении цифровых инициатив (37%). Около 80% респондентов отметили, что сталкиваются со сбоями в работе критически важных цифровых сервисов по крайней мере несколько раз в месяц. Каждый четвертый респондент отметил, что сбои в их компании происходят несколько раз в неделю. Каждая минута простоя обходится компании в миллионы долларов упущенной выгоды, потери лояльности клиентов и репутации, поэтому по оценкам респондентов, максимально допустимое время отказа работы приложения не может превышать 1 часа (50%). Среди основных рисков простоев респонденты выделили упущенную выгоду (42%), отложенный запуск новых продуктов/услуг (41%), потери клиентов (41%), потерю лояльности к бренду (41%), спад производительности сотрудников (40%) Три из четырех опрошенных компаний (77%) планируют инвестировать в средства для улучшения цифрового опыта в ближайшие 12 месяцев. Среди приоритетных направлений вложения средств, были отмечены модернизация сетевой инфраструктуры (60%), контроль и управление цифровым опытом конечного пользователя (59%), усовершенствование работы службы поддержки (59%) и ускорение разработки приложений (58%). Респонденты признают, что двигателями цифрового развития бизнеса являются облачные решения и современные технологии. 99% опрошенных уверенны, что облачные технологии — важная часть цифровой стратегии их компании. Кроме того, они бы хотели, чтобы их компании инвестировали в аналитику больших данных (60%), интернет вещей (59%), блокчейн (48%), машинное обучение (47%), искусственный интеллект (47%), виртуальную реальность (36%) и 5G-связь (21%).
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