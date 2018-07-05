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Рейтинг президента Франции достиг минимума с момента вступления в должность
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Рейтинг президента Франции достиг минимума с момента вступления в должность 

Российская Газета 5 июля 2018
Рейтинг доверия избирателей к президенту Франции Эмманюэлю Макрону упал до самого низкого уровня с начала его вступления в должность в мае прошлого года.
Как отмечается в четверг в социологическом опросе Elabes, подготовленном для газеты Les Echos, число доверяющих главе государства упало с 40% до 34%, в то время как не доверяют французскому лидеру уже 60% граждан страны.
При этом рейтинг Макрона в настоящий момент все же выше, чем был у бывшего президента Франции Франсуа Олланда за тот же период времени.
Тенденция к снижению рейтинга наблюдается и у нынешнего премьер-министра Эдуара Филиппа: теперь ему доверяют на 6% меньше французов — только 31%.
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