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Данные россиян соберут в криптокабинах
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Данные россиян соберут в криптокабинах 

News.ru 5 июля 2018
«Дочка» «Ростеха» представила новейший программно-технический комплекс «Криптокабина», который поможет быстрее собирать данные людей.
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