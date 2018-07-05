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Россия стала лидером рейтинга национального «нарциссизма»
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Россия стала лидером рейтинга национального «нарциссизма» 

Деловая газета «Взгляд» 5 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американские ученые опросили жителей 35 стран о том, насколько их нация способствовала развитию мировой истории, и составили «индекс нарциссизма».
Выяснилось, что жители каждой из участвовавших в исследовании стран склонны очень высоко оценивать свою роль в мировой истории. Это также касается небольших стран, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Psychological Science, сообщает американская The Star.
К примеру, жители традиционно нейтральной Швейцарии оценивает свой вклад в 11,3%, тогда как малазийцы — в 49%. В Канаде считают, что их вклад — 40%, в Португалии — 38%.
Исследователи удивлены, что США оказались в середине рейтинга с «самооценкой» в 29,6%, — после Перу, Болгарии и Сингапура.
Главными «нарциссами» мира оказались россияне, которые считают, что их страна повлияла на 60,8% мировой истории.
Отмечается, что в последнее время психологов интересует пересечение коллективной памяти, «нарциссизма» и того, как это влияет на реальный мир.
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