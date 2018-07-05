Россия стала лидером рейтинга национального «нарциссизма»

Американские ученые опросили жителей 35 стран о том, насколько их нация способствовала развитию мировой истории, и составили «индекс нарциссизма».

Выяснилось, что жители каждой из участвовавших в исследовании стран склонны очень высоко оценивать свою роль в мировой истории. Это также касается небольших стран, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Psychological Science, сообщает американская The Star.

К примеру, жители традиционно нейтральной Швейцарии оценивает свой вклад в 11,3%, тогда как малазийцы — в 49%. В Канаде считают, что их вклад — 40%, в Португалии — 38%.

Исследователи удивлены, что США оказались в середине рейтинга с «самооценкой» в 29,6%, — после Перу, Болгарии и Сингапура.

Главными «нарциссами» мира оказались россияне, которые считают, что их страна повлияла на 60,8% мировой истории.

Отмечается, что в последнее время психологов интересует пересечение коллективной памяти, «нарциссизма» и того, как это влияет на реальный мир.