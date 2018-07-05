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Спорткомплекс для жителей Восточного Дегунина решено построить по адресу Керамический проезд, владение 63
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Спорткомплекс для жителей Восточного Дегунина решено построить по адресу Керамический проезд, владение 63 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 5 июля 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Согласно итогам опроса на сайте районной газеты «Дегунинские вести», абсолютное большинство читателей — 73% — поддерживают открытие физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу Керамический проезд, вл. 63.
За строительство ФОКа по другому адресу проголосовали 7% участников, а 3% отметили, что в районе достаточно мест для занятий спортом. Еще 17% респондентов предложили передать вопрос на решение специалистам.
Напомним, предложение построить ФОК в Восточном Дегунине внес столичный мэр Сергей Собянин на встрече с населением района. Нужен ли спортивный объект в Керамическом проезде, он предложил решить самим жителям. (мю)
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