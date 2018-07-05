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В Госдуме предложили ввести в школах РФ уроки интернет-грамотности
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В Госдуме предложили ввести в школах РФ уроки интернет-грамотности 

Навигатор образования 5 июля 2018
Фото: Навигатор образования
По информации, предоставленной ТАСС, главе Минпросвещения РФ Ольге Васильевой было направлено письмо с предложением ввести в средних общеобразовательных учреждениях уроки интернет-грамотности. Автором письма стал депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Сергей Боярский.
Безопасность в интернете / http://rossoshru.ru/
В своём письме парламентарий сообщает, что сторонниками партии «Единая Россия» с 15 по 30 мая текущего года в 85 регионах РФ было проведено анкетирование, касающееся вопросов безопасности детей и подростков а Сети. Данный опрос проводился в рамках приоритетного проекта партии, получившего название «Безопасный интернет». Согласно проанализированным данным оказалось, что из 79 тысяч опрошенных 75% считают необходимым внедрение регулярных уроков по «безопасному и грамотному пользованию сетью интернет для школьников». 22% респондентов (это практически каждый пятый) сообщили, что постоянно сталкиваются с разного рода угрозами в Интернете в отношении детей. Речь идёт о таких угрозах, как азартные игры, «группы смерти», мошенничество, травля, вымогательство и многое другое. В заключение С. Боярский обратился к министру с просьбой «оценить практическую возможность введения уроков интернет-грамотности для школьников», учитывая актуальность и востребованность темы.
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