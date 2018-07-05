Россияне назвали провокацией новое отравление в Англии 

Почти половина россиян (47 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, назвали отравление в Эймсбери «очередной провокацией против России».
Респондентов попросили продолжить фразу: «Инцидент в Эймсбери — это…». 31 процент опрошенных назвали случившееся «попыткой отвлечь внимание от ЧМ и других важных событий».
По мнению 22 процентов респондентов, этот инцидент с политикой не связан.
Всего в опросе приняли участие 1021 человек.
30 июня 45-летнего мужчину и 44-летнюю женщину нашли без сознания в британском городе Эймсбери в 12 километрах от Солсбери. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии.
Позже в полиции заявили, что пара была отравлена «Новичком». По данным правоохранителей, эти люди не связаны с экс-разведчиком Сергеем Скрипалем, пережившим похожий инцидент.