Нижегородцы больше всего любят кинокомедии

Самым популярным жанром кино у жителей Нижнего Новгорода является кинокомедия. Такой вариант ответа 17% читателей, принявших участие в опросе на сайте Newsroom24.

Второе по популярности место поделили детектив и исторический фильм. Эти варианты ответа выбрали по 14% респондентов.

Мелодрамы любят смотреть 12% участников опроса, фантастику — 11%.

Эротическим фильмам отдают предпочтение 6%. Почти столько же человек любят документальное кино.

Вариант ответа «Фильм ужасов» выбрали 4%, «Боевик» — 3%.

9% респондентов любят что-то другое. Еще 4% совсем не любят кино.

Всего в опросе приняло участие 955 человек.