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Нижегородцы больше всего любят кинокомедии
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Нижегородцы больше всего любят кинокомедии 

Newsroom24 5 июля 2018
Фото: Newsroom24
Самым популярным жанром кино у жителей Нижнего Новгорода является кинокомедия. Такой вариант ответа 17% читателей, принявших участие в опросе на сайте Newsroom24.
Второе по популярности место поделили детектив и исторический фильм. Эти варианты ответа выбрали по 14% респондентов.
Мелодрамы любят смотреть 12% участников опроса, фантастику — 11%.
Эротическим фильмам отдают предпочтение 6%. Почти столько же человек любят документальное кино.
Вариант ответа «Фильм ужасов» выбрали 4%, «Боевик» — 3%.
9% респондентов любят что-то другое. Еще 4% совсем не любят кино.
Всего в опросе приняло участие 955 человек.
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