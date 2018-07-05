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Депутаты ЗакСа просят Полтавченко открыть фан-зону на Дворцовой площади
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Депутаты ЗакСа просят Полтавченко открыть фан-зону на Дворцовой площади 

АиФ Санкт-Петербург 5 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Цивилёв попросил губернатора города Георгия Полтавченко открыть дополнительную фан-зону на матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу-2018 между Россией и Хорватией, сообщает «Форпост Северо-Запад».
Законотвоорец небезосновательно считает, что площадь на Конюшенной площади не сможет вместить всех желающих посмотреть на игру россиян.
Благодаря тому, что сборная России прорвалась в четвертьфинал, интерес россиян к турниру существенно вырос.
Новая фан-зона могла бы стать полезной в случае победы россиян над хорватами.
Напомним, официальную фан-зону ФИФА на Конюшенной площади приходилось не раз закрывать на вход из-за слишком большого наплыва желающих посмотреть футбол.
Площадка в центре Петербурга вмещает 15 тысяч зрителей.
Напомним, 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт» россияне будут играть с хорватами. Начало матча в 21 час.
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