Россияне отказались ехать на заработки за рубеж

Большинство россиян (63 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не хотят покидать страну ради работы, так как им «и здесь хорошо».

Респондентам задали такой вопрос: «Вы хотели бы поехать на заработки в другую страну?».

37 процентов респондентов ответили «да», так как это интересно, «и большая зарплата не помешает».

Всего в опросе приняли участие 13 427 человек.