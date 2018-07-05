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Россияне отказались ехать на заработки за рубеж
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Россияне отказались ехать на заработки за рубеж 

Рамблер 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (63 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не хотят покидать страну ради работы, так как им «и здесь хорошо».
Респондентам задали такой вопрос: «Вы хотели бы поехать на заработки в другую страну?».
37 процентов респондентов ответили «да», так как это интересно, «и большая зарплата не помешает».
Всего в опросе приняли участие 13 427 человек.
Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на опрос The Boston Consulting Group (BCG), The Network и HeadHunter, что 46 процентов российских специалистов хотят найти за рубежом работу с высокой зарплатой и карьерным ростом. При этом, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 88 процентов россиян не хотели бы переезжать в другую страну.
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