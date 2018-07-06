Районная газета провела для жителей Печатников очередной опрос

Районная газета провела для жителей Печатников очередной опрос «Давно ли Вы были в библиотеке?». В анонимном голосовании приняли участие более 50 жителей района.

В частности, 30% респондентов признались, что были там месяц-полтора назад. Часто захаживают в медиацентры из-за Wi-Fi 29% от общего числа опрошенных. На этой неделе там были 21% читателей газеты. Вообще не посещают читальни 14% читателей газеты, а 6% затруднились ответить.

Поделиться мнением по поводу результатов опроса, предложить тему для следующего голосования можно по адресу электронной почты: novyepechatniki.gazeta@yandex.ru.

(ап)