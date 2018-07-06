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Районная газета провела для жителей Печатников очередной опрос
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Районная газета провела для жителей Печатников очередной опрос 

Управа района Печатники города Москвы 6 июля 2018
Фото: Новые печатники
Районная газета провела для жителей Печатников очередной опрос «Давно ли Вы были в библиотеке?». В анонимном голосовании приняли участие более 50 жителей района.
В частности, 30% респондентов признались, что были там месяц-полтора назад. Часто захаживают в медиацентры из-за Wi-Fi 29% от общего числа опрошенных. На этой неделе там были 21% читателей газеты. Вообще не посещают читальни 14% читателей газеты, а 6% затруднились ответить.
Поделиться мнением по поводу результатов опроса, предложить тему для следующего голосования можно по адресу электронной почты: novyepechatniki.gazeta@yandex.ru.
(ап)
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