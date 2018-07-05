Кировчане назвали местную власть закрытой от людей 

Многие проекты «подвисли»— Результаты дают пищу для размышления как общественникам, так и властям, — полагает консультант инициативного бюджетирования Николай Плюснин, тщательно изучивший отчет. — Эксперты отметили, что в регионе немало активных некоммерческих организаций (НКО), инициативных групп, просто ярких общественников. Есть примеры их успешного взаимодействия с органами власти, причем как в решении сиюминутных проблем, так и в реализации долгосрочных проектов. В то же время, как говорит Плюснин, большинство опрошенных оценили уровень взаимодействия общественности с властью как средний или низкий. Эксперты предположили: возможно, такие оценки связаны с тем, что предыдущее руководство области уделяло очень большое внимание именно общественной жизни региона. Тогда зародились многие проекты, которые теперь слегка «подвисли». При этом сами общественники, по словам Плюснина, почти все друг друга знают и взаимодействуют друг с другом в различных проектах. «Стоит отметить, что традиционно проблемный дотационный северный регион с неблагополучной экономической, социальной и демографической ситуацией на удивление заметно отличается от ему подобных именно более активной и оживленной, имеющей сравнительно большое влияние на содержание принимавшихся решений общественной жизнью», — отмечают авторы исследования. Хотя в последнее время, как отмечают сами жители Вятки, регион постепенно теряет эту специфику. Формальный советДеятельность многочисленных общественных советов при органах власти респонденты считают по большей части формальной. Это связано и с тем, что в структуре советов сами общественники представлены не в должной мере. — Немногим выше оценили респонденты городские публичные слушания, хотя уровень подготовки к ним отметили как низкий, — продолжает Плюснин. — Зачастую органы власти предоставляют информацию в очевидно неподходящем для слушаний виде. Например, в формате 500-страничных документов. Сведения о месте и времени проведения слушаний размещают слишком поздно, а сами организаторы оказываются неготовыми к большому количеству пришедшей публики. При этом конечное решение все равно остается за властью либо происходит лишь небольшая корректировка. Хотя есть и положительные примеры: в нескольких случаях была остановлена точечная застройка, отменено строительство АЗС. Несмотря на постоянные конфликты в региональной общественной наблюдательной комиссии между общественниками и ветеранами силовых органов, ее деятельность почти все оценили как эффективную. Вот цитаты: «они смотрят, как соблюдаются права заключенных», «осужденным и их родственникам они приносят ощутимую пользу». Так же высоко, как полагают опрошенные, оценена деятельность уполномоченного по правам ребенка. Как считают опрошенные, «он работает хорошо и заметно, в том числе вкладывая личные время и средства. Его контакты доступны во всех учреждениях дошкольного и школьного образования области, он включается в любой вопрос, касающийся прав конкретного ребенка или их нарушений». Пришли за статусомПрямо противоположные оценки получила региональная Общественная палата (ОП). Многие отметили, что в ней много людей, пришедших за «статусом» и не имеющих по факту никакого отношения к общественной деятельности. В основном предприниматели, директора и представители крупных предприятий, а средний возраст членов ОП «близок к пенсионному» или «пенсионный». Не устраивает респондентов и неспособность ОП отстаивать собственную позицию, а некоторые называют палату и вовсе «карманной». — Что не вызвало неоднозначной оценки, так это деятельность территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые, по мнению большинства, являются «гордостью Кирова», а по многим показателям в этой сфере Вятка — одна из первых в стране, — рассказывает Плюснин. — Только в областном центре работает более 500 весьма активных ТОСов. В основном они занимаются обустройством территории, но проводят и благотворительные акции: сбор вещей, обустройство детских площадок, помощь многодетным семьям. Неординарна ситуация с обратной связью: по мнению экспертов, в целом можно констатировать, что на данный момент у органов власти Кировской области нет ни одной работающей интерактивной платформы. Социальные сети как механизм взаимодействия с властными структурами не развит. Опрошенные считают региональную власть закрытой, а уровень взаимодействия с ней оценивают невысоко. Из отзывов большинства опрошенных следует, что если первые лица региона еще пытаются разобраться в общественной повестке и хоть в каком то виде научиться взаимодействовать с общественностью, то «чиновники в целом чаще всего саботируют проекты активистов, тянут время». "Встречаюсь чаще, чем с женой"— А вот к мэрии Кирова, чиновники которой сменились осенью прошлого года, отношение в целом положительное, — «подслащивает» пилюлю Николай Плюснин. — Почти все респонденты считают их деятельность более открытой для общественности, а реакцию на происходящее — более эффективной по сравнению с коллегами из регионального правительства. Сотрудники городской администрации доступны в социальных сетях, часто выезжают «в люди». Впрочем, и сам Илья Шульгин, глава администрации Кирова, заметил как-то: «Я с общественниками встречаюсь чаще, чем с женой». Одна из самых заметных кировских тем — градозащита. Единого фронта или лидера на этом направлении нет, но активисты с инициативами и проектами при необходимости взаимодействуют между собой. По словам экспертов, «за последние годы градозащитные мероприятия из протестных акций превратились в содержательную деятельность». Это связывают с тем, что пришли первые победы: решается более 80 процентов конфликтов, возникающих при застройке. — В целом некоммерческий сектор в Кировской области достаточно развит, есть хороший фундамент, частично работают институты взаимодействия органов власти с общественностью, — заключает Плюснин. — Но, как следует из отчета, нынешние органы власти явно должны прикладывать больше усилий, чтобы укрепить существующее взаимодействие, поддержать работающие инициативы и следить, чтобы этот фундамент не рухнул. Отчет объективен, он дал ясную картину того, что происходит в Кировской области. У меня нет ощущения, что эксперты в чем-то сильно ошиблись. Есть два мира: мир власти (он тоже делится на руководителей, которые хотя бы пытаются что-то предпринять, и на чиновников-бездельников, которые непонятно чем заняты и у них все тонет, причем это никак не влияет на их положение). И мир НКО, который тоже очень разнороден, мало пересекается и с миром чиновников, и друг с другом. Хотя можно заметить, что в последнее время власть как областная, так и муниципальная (Кирова и других крупных городов) прислушивается к мнению общественников. КомментарийСветлана Занько, член ОП Кировской области, инициатор проекта «30 скверов Кирова»:— В целом отчет соответствует реальной ситуации в регионе в сфере и гражданского общества, и взаимоотношений его с властью. Но я боюсь, что власти это не очень интересно. Хотя смотря какой власти. Если брать областной центр, в последнее время реакция мэрии на общественное мнение есть. Глава администрации областного центра Илья Шульгин говорит, что они исправят ошибки, на которые им указали на последних общественных слушаниях. То, что такие шаги делаются не только на уровне деклараций, хорошо видно даже по тому, как проходили последние общественные слушания по поводу установки памятника семье Николая II. А что касается правительства области, то ряд структур по-прежнему остаются закрытыми.