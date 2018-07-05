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Депутат Госдумы попросил О. Васильеву оценить возможность введения в школах уроки интернет-грамотности
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Депутат Госдумы попросил О. Васильеву оценить возможность введения в школах уроки интернет-грамотности 

Агентство «Москва» 5 июля 2018
Сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Госдумы Сергей Боярский направил запрос на имя министра просвещения РФ Ольги Васильевой с просьбой оценить практическую возможность введения уроков интернет-грамотности для школьников. Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Прошу вас, уважаемая Ольга Юрьевна, оценить практическую возможность введения уроков интернет-грамотности для школьников», — говорится в обращении.
Пресс-служба отметила, что сторонники партии в рамках своего приоритетного проекта «Безопасный интернет» в период с 15 по 30 мая 2018 г. провели анкетирование по вопросам безопасности детей и подростков в интернете. Опрос был проведен в 85 регионах страны в рамках 873 встреч с родительским и педагогическим сообществом, охвативший 79 тыс. 365 респондентов.
«По результатам исследования была получена информации об использовании детьми сети интернет. По результатам опроса 75% респондентов считают целесообразным и необходимым введение регулярных уроков по безопасному и грамотному пользованию интернетом для школьников», — заявил С. Боярский.
По его словам, более 20% опрошенных сталкивались с угрозами в сети в отношении детей. «Согласно полученной информации, 22% опрошенных сталкивались с различными угрозами в сети интернет в отношении детей, среди которых: онлайн-шантаж, группы смерти, азартные игры для детей, платные подписки на интернет ресурсах, вымогательство в социальных сетях, вербовка в экстремистские организации, вовлечение в преступную деятельность и другие опасности», — сообщил депутат.
С. Боярский подчеркнул, что «в настоящий момент многие важные вопросы интернет-безопасности не в полной мере учитываются при осуществлении общеобразовательного процесса, о чем говорят родители и сами учителя на встречах в рамках проекта „Безопасный интернет“.
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