Депутат Госдумы попросил О. Васильеву оценить возможность введения в школах уроки интернет-грамотности

«Прошу вас, уважаемая Ольга Юрьевна, оценить практическую возможность введения уроков интернет-грамотности для школьников», — говорится в обращении.

Пресс-служба отметила, что сторонники партии в рамках своего приоритетного проекта «Безопасный интернет» в период с 15 по 30 мая 2018 г. провели анкетирование по вопросам безопасности детей и подростков в интернете. Опрос был проведен в 85 регионах страны в рамках 873 встреч с родительским и педагогическим сообществом, охвативший 79 тыс. 365 респондентов.

«По результатам исследования была получена информации об использовании детьми сети интернет. По результатам опроса 75% респондентов считают целесообразным и необходимым введение регулярных уроков по безопасному и грамотному пользованию интернетом для школьников», — заявил С. Боярский.

По его словам, более 20% опрошенных сталкивались с угрозами в сети в отношении детей. «Согласно полученной информации, 22% опрошенных сталкивались с различными угрозами в сети интернет в отношении детей, среди которых: онлайн-шантаж, группы смерти, азартные игры для детей, платные подписки на интернет ресурсах, вымогательство в социальных сетях, вербовка в экстремистские организации, вовлечение в преступную деятельность и другие опасности», — сообщил депутат.

С. Боярский подчеркнул, что «в настоящий момент многие важные вопросы интернет-безопасности не в полной мере учитываются при осуществлении общеобразовательного процесса, о чем говорят родители и сами учителя на встречах в рамках проекта „Безопасный интернет“.