В российских школах могут появиться уроки интернет-грамотности

Документ основан на опросе по вопросам безопасности детей и подростков в сети Интернет, который был проведен в период с 15 по 30 мая. Анкетирование организовано в 85 регионах страны в рамках 873 встреч с родительским и педагогическим сообществом. В итоге охвачено 79 365 респондентов.

Как показал опрос, 75% опрошенных считают нужным ввести в школьную программу уроки по безопасному и грамотному пользованию Интернетом. 22% опрошенных родителей указали, что им уже приходилось сталкиваться с различными видами угроз в сети в отношении детей.

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский отметил — родители, и учителя отмечают, что на данный момент вопросы интернет-безопасности не в полной мере прорабатывается в школах.

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