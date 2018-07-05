Ещё
В российских школах могут появиться уроки интернет-грамотности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В российских школах могут появиться уроки интернет-грамотности 

РИА «ФедералПресс» 5 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
С такой инициативой выступили представители «Единой России». Обращение направлено в Министерство просвещения РФ.
Документ основан на опросе по вопросам безопасности детей и подростков в сети Интернет, который был проведен в период с 15 по 30 мая. Анкетирование организовано в 85 регионах страны в рамках 873 встреч с родительским и педагогическим сообществом. В итоге охвачено 79 365 респондентов.
Как показал опрос, 75% опрошенных считают нужным ввести в школьную программу уроки по безопасному и грамотному пользованию Интернетом. 22% опрошенных родителей указали, что им уже приходилось сталкиваться с различными видами угроз в сети в отношении детей.
Депутат Государственной Думы Сергей Боярский отметил — родители, и учителя отмечают, что на данный момент вопросы интернет-безопасности не в полной мере прорабатывается в школах.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Чаще всего российских автомобилистов штрафуют за превышение скорости 38 % россиян довольны взаимодействием с сотрудниками ГАИ и полиции Опрос: почти половина студентов на Дальнем Востоке недовольна выбором специальности
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры53
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»54
На Украину надвигается катастрофа334
Россию обвинили в попытке переманить Турцию63
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение