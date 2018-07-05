Замедлились темпы роста экспорта товаров из Китая в США в январе-июне 2018 года

Пекин, 5 июля / Синьхуа / — В январе-июне 2018 года объем экспорта товаров из Китая США вырос на 5,4 процента в годовом исчислении, что на 13,9 процентного пункта ниже уровня, зарегистрированного в том же периоде 2017 года.

В первой половине нынешнего года объем экспорта механических и электрических изделий, на долю которых приходилось 62,6 процента общего объема экспорта Китая в Соединенные Штаты, вырос на 8 процентов по сравнению с тем же периодом 2017 года. В том числе, объем вывоза оборудования автоматической обработки данных и соответствующих деталей вырос на 3,6 процента, мобильных телефонов на 5,5 процента.

Объем экспорта семи видов традиционной трудоемкой продукции из Китая в США остался на прошлогоднем уровне. В частности, объем экспорта мебели и соответствующих деталей вырос на 2,5 процента, одежды и аксессуаров сократился на 1,8 процента.

В июне этого года темпы роста экспорта из Китая в США снизились на 23,8 процентного пункта против 2017 года, составив 3,8 процента. В частности, экспорт оборудования автоматической обработки данных и соответствующих деталей, мобильных телефонов снизился на 6,6 и 7,1 процента соответственно. Экспорт традиционной трудоемкой продукции вырос на 3,5 процента при 0,9-процентном спаде вывоза сельскохозяйственных продуктов. -0-